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Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины

Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, стороны обсудили способы поддержки Киева.
Другие страны
10 октября 2024 г. 21:51
Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, стороны обсудили способы поддержки Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Премьер-министр принял президента Зеленского на Даунинг-стрит сегодня утром для обсуждения его плана победы для Украины. Премьер-министр был рад возможности услышать о ситуации [в Украине] из уст президента и подчеркнул неизменную приверженность Великобритании суверенной Украине... Заглядывая вперед и учитывая вызовы зимнего периода, оба согласились с необходимостью гарантировать Украине наилучшую возможную позицию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудили будущее Украины в долгосрочной перспективе и то, как сегодняшние инвестиции в безопасность страны помогут обеспечить безопасность Европы для будущих поколений.

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