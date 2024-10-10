Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, стороны обсудили способы поддержки Киева.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, стороны обсудили способы поддержки Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Премьер-министр принял президента Зеленского на Даунинг-стрит сегодня утром для обсуждения его плана победы для Украины. Премьер-министр был рад возможности услышать о ситуации [в Украине] из уст президента и подчеркнул неизменную приверженность Великобритании суверенной Украине... Заглядывая вперед и учитывая вызовы зимнего периода, оба согласились с необходимостью гарантировать Украине наилучшую возможную позицию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудили будущее Украины в долгосрочной перспективе и то, как сегодняшние инвестиции в безопасность страны помогут обеспечить безопасность Европы для будущих поколений.