Стармер и Рютте обсудили ситуацию в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте обсудили ситуацию на Украине и возможности для оказания дальнейшей помощи Киеву.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте обсудили ситуацию на Украине и возможности для оказания дальнейшей помощи Киеву.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении канцелярии премьера.

"Они начали разговор с обсуждения ситуации в Украине и подчеркнули важность того, чтобы помочь ей занять максимально сильную позицию в преддверии зимы", - сказано в сообщении.

В ходе разговора была также затронута тема военного сотрудничества РФ и КНДР, сближение которых, по мнению собеседников, "лишь подчеркивает тот факт, что безопасность Евро-Атлантического региона неотделима от безопасности Индо-Тихоокеанского".

Была также подчеркнута необходимость усиления "коллективной обороны" альянса и повышения военных трат стран-членов. Стармер, в частности, пообещал весной следующего года представить план увеличения расходов на оборону с 2,3% от ВВП королевства до 2,5% от этого показателя.