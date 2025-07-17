Великобритания и Германия подписали первый с 1945 года договор о сотрудничестве

Стармер и Мерц подписали первый с 1945 года договор о сотрудничестве между Великобританией и Германией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подписали крупнейший двусторонний договор между Великобританией и Германией со времен окончания Второй мировой войны в 1945 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Документ, получивший название Кенсингтонский договор, охватывает ключевые сферы - оборону, миграцию и стратегическое сотрудничество.

Договор обязывает укреплять двустороннюю торговлю в рамках соглашений ЕС и Великобритании и приверженность свободным и открытым рынкам, а также содействовать занятости и увеличению числа высококачественных рабочих мест посредством экономического роста. Подписанием документа Германия и Великобритания также подтвердили свою приверженность ограничению глобального потепления критическими 1,5°C сверх доиндустриального уровня, как это предусмотрено Парижским соглашением по климату.

Премьер-министр Великобритании назвал Кенсингтонский договор "первым в своем роде соглашением" и подчеркнул, что он отражает "близость отношений между двумя странами в нынешних условиях" и амбиции по еще более тесному сотрудничеству.

В частности, новое соглашение облегчит экспорт совместно производимого военного оборудования.

Стармер подчеркнул, что соглашение - это не просто декларация, а "исторический документ, показывающий, насколько близки наши страны и каковы наши совместные планы на будущее".

"Я очень рад, что в этот период нестабильности тесные отношения между нашими странами и нашими правительствами особенно важны", - добавил он.

Канцлер Мерц заявил, что сразу после подписания Кенсингтонского договора он был "удивлен", узнав, что это первый договор между Великобританией и Германией со времен Второй мировой войны.

"Вы были в Европейском Союзе, и мы думали, что этого достаточно, но теперь мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому нам нужно сделать больше в этом направлении", - сказал он.