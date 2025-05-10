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Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине

Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине Если Россия в ближайшие дни проигнорирует наш призыв к перемирию Великобритания и США многократно увеличат военную помощь Украине.
Другие страны
10 мая 2025 г. 18:27
Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине

Если Россия в ближайшие дни проигнорирует наш призыв к перемирию Великобритания и США многократно увеличат военную помощь Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

Он отметил, что это лучший и единственный шанс для России.

"Я считаю, что если российский лидер (Владимир Путин - ред.) подумает об этом, вместо того чтобы демонстрировать военную силу, это будет полезнее для его страны", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Starmer: Rusiya atəşkəslə bağlı çağırışımıza məhəl etməsə, Ukraynaya hərbi yardımı dəfələrlə artıracağıq

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