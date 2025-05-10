Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине

Если Россия в ближайшие дни проигнорирует наш призыв к перемирию Великобритания и США многократно увеличат военную помощь Украине.

Если Россия в ближайшие дни проигнорирует наш призыв к перемирию Великобритания и США многократно увеличат военную помощь Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

Он отметил, что это лучший и единственный шанс для России.

"Я считаю, что если российский лидер (Владимир Путин - ред.) подумает об этом, вместо того чтобы демонстрировать военную силу, это будет полезнее для его страны", - добавил он.