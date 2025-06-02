Стармер: Британия вложит 15 млрд фунтов в модернизацию ядерного оружия

Великобритания направит 15 млрд фунтов стерлингов на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок.
Как передает Report, об этом британский премьер-министр Кир Стармер заявил на пресс-конференции в Глазго.
"Сегодня я могу подтвердить, что мы направим 15 млрд фунтов стерлингов на нашу суверенную программу ядерных боеголовок, чтобы обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия" - заявил он, назвав "исторической" грядущую модернизацию сил ядерного сдерживания.
Напомним, что 1 июня правительство Великобритании сообщило о планах расширить программу строительства подводных лодок. Речь идет о строительстве 12 подводных лодок в рамках программы AUKUS. На сайте ведомства сообщалось, что это будет сделано с опорой на инвестиции в размере 15 млрд фунтов стерлингов, выделенные на программу по обновлению ядерного арсенала страны.