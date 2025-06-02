Стармер: Британия вложит 15 млрд фунтов в модернизацию ядерного оружия

Великобритания направит 15 млрд фунтов стерлингов на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок.

Великобритания направит 15 млрд фунтов стерлингов на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок.

Как передает Report, об этом британский премьер-министр Кир Стармер заявил на пресс-конференции в Глазго.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы направим 15 млрд фунтов стерлингов на нашу суверенную программу ядерных боеголовок, чтобы обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия" - заявил он, назвав "исторической" грядущую модернизацию сил ядерного сдерживания.

Напомним, что 1 июня правительство Великобритании сообщило о планах расширить программу строительства подводных лодок. Речь идет о строительстве 12 подводных лодок в рамках программы AUKUS. На сайте ведомства сообщалось, что это будет сделано с опорой на инвестиции в размере 15 млрд фунтов стерлингов, выделенные на программу по обновлению ядерного арсенала страны.