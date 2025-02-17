О нас

Стармер: Британия готова в качестве гарантий безопасности направить войска в Украину

Стармер: Британия готова в качестве гарантий безопасности направить войска в Украину Великобритания готова отправить войска в Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 03:39
Стармер: Британия готова в качестве гарантий безопасности направить войска в Украину

Великобритания готова отправить войска в Украину в качестве гарантий безопасности для урегулирования конфликта.

Как передает Report, об этом написал премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военнослужащих. Великобритания уже взяла на себя обязательство выделять £3 млрд ($3,8 млрд - ред.) ежегодно по меньшей мере до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины путем размещения наших войск на земле при необходимости", - заявил глава правительства.

Стармер также отметил, что намерен встретиться в ближайшее время с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения американских гарантий безопасности для Украины.

"Поддержка США останется жизненно важной, а гарантии безопасности США - необходимым условием для долгосрочного мира. Поэтому я в ближайшие дни встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и со всеми нашими партнерами по Группе семи, чтобы помочь добиться прочной сделки, в которой мы нуждаемся", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət verməyə hazır olduğunu bəyan edib

Самое читаемое

Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
10 февраля 2025 г. 14:34
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi