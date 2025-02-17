Стармер: Британия готова в качестве гарантий безопасности направить войска в Украину

Великобритания готова отправить войска в Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.

Великобритания готова отправить войска в Украину в качестве гарантий безопасности для урегулирования конфликта.

Как передает Report , об этом написал премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военнослужащих. Великобритания уже взяла на себя обязательство выделять £3 млрд ($3,8 млрд - ред.) ежегодно по меньшей мере до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины путем размещения наших войск на земле при необходимости", - заявил глава правительства.

Стармер также отметил, что намерен встретиться в ближайшее время с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения американских гарантий безопасности для Украины.

"Поддержка США останется жизненно важной, а гарантии безопасности США - необходимым условием для долгосрочного мира. Поэтому я в ближайшие дни встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и со всеми нашими партнерами по Группе семи, чтобы помочь добиться прочной сделки, в которой мы нуждаемся", - добавил он.