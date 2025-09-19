Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

Великобритания привлекла в экономику страны рекордные инвестиции в размере 150 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в соцсети Х.

"Эта неделя была посвящена интересам британского народа. Сделка между Великобританией и США способствует созданию рабочих мест и экономическому росту по всей стране. Мы добиваемся перемен для работающих людей", - отметил он.

Отметим, что вчера в рамках госвизита президента США Дональда Трампа в Великобританию подписано многомиллиардное соглашение о взаимных инвестициях - 250 млрд фунтов стерлингов - о технологическом партнерстве в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и ядерной энергетики.

Еще перед началом госвизита Трампа американские технологические гиганты и финансовые корпорации пообещали инвестировать в Великобританию 150 млрд фунтов стерлингов в ближайшие годы. В частности, американская инвестиционная компания Blackstone пообещала вложить 90 млрд фунтов в британские проекты в течение следующих десяти лет, Google - $5 млрд в следующие два года, Microsoft - $30 млрд в ближайшие четыре года. В числе прочего корпорация планирует создать крупнейший в королевстве суперкомпьютер.