Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 12:25
    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Великобритания привлекла в экономику страны рекордные инвестиции в размере 150 млрд фунтов стерлингов.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в соцсети Х.

    "Эта неделя была посвящена интересам британского народа. Сделка между Великобританией и США способствует созданию рабочих мест и экономическому росту по всей стране. Мы добиваемся перемен для работающих людей", - отметил он.

    Отметим, что вчера в рамках госвизита президента США Дональда Трампа в Великобританию подписано многомиллиардное соглашение о взаимных инвестициях - 250 млрд фунтов стерлингов - о технологическом партнерстве в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и ядерной энергетики.

    Еще перед началом госвизита Трампа американские технологические гиганты и финансовые корпорации пообещали инвестировать в Великобританию 150 млрд фунтов стерлингов в ближайшие годы. В частности, американская инвестиционная компания Blackstone пообещала вложить 90 млрд фунтов в британские проекты в течение следующих десяти лет, Google - $5 млрд в следующие два года, Microsoft - $30 млрд в ближайшие четыре года. В числе прочего корпорация планирует создать крупнейший в королевстве суперкомпьютер.

    Великобритания Кир Стармер США инвестиции Microsoft Google Blackstone Дональд Трамп

    Последние новости

    12:52

    Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

    Энергетика
    12:50

    В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    12:45

    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

    В регионе
    12:40

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    12:38

    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Бизнес
    12:36
    Фото

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    12:32
    Фото

    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    12:31

    В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

    Внутренняя политика
    12:25

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    Лента новостей