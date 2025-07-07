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Starlink организовала бесплатную связь в зоне бедствия в Техасе

Starlink организовала бесплатную связь в зоне бедствия в Техасе Глобальная спутниковая система связи Starlink миллиардера Илона Маска представила бесплатные наборы услуг связи в качестве поддержки пострадавшим в зонах наводнений в американском штате Техас.
Другие страны
7 июля 2025 г. 06:46
Starlink организовала бесплатную связь в зоне бедствия в Техасе

Глобальная спутниковая система связи Starlink миллиардера Илона Маска представила бесплатные наборы услуг связи в качестве поддержки пострадавшим в зонах наводнений в американском штате Техас.

Как передает Report, об этом компания сообщила в X.

"Starlink предоставляет мини-комплекты для поисково-спасательных работ, обеспечивающие связь даже в глухих районах, а также один месяц бесплатного обслуживания", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что клиентам оператора сотовой связи T-mobile также доступна отправка текстовых сообщений (SMS) по спутниковой связи.

"Кроме того, любой человек в затронутых наводнением районах, имеющий совместимый смартфон, сможет получать экстренные оповещения от органов безопасности", - заявили в компании SpaceX, чьи спутники используются для отправки сообщений.

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