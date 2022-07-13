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Старейший член императорской семьи Японии заразилась коронавирусом

Старейший член императорской семьи Японии заразилась коронавирусом Старейший член императорской семьи Японии, 99-летняя принцесса Юрико, госпитализированная накануне с температурой и кашлем, заразилась коронавирусом.
Другие страны
13 июля 2022 г. 15:48
Старейший член императорской семьи Японии заразилась коронавирусом

Старейший член императорской семьи Японии, 99-летняя принцесса Юрико, госпитализированная накануне с температурой и кашлем, заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня Управление императорского двора.

Принцесса была направлена в больницу во вторник с небольшой температурой и кашлем. Результаты анализов в среду показали, что у нее коронавирус. По словам врачей, у нее слабые симптомы.

Принцесса Юрико приходится тетей бывшему императору Акихито, который в 2019 году отрекся от престола в пользу своего сына Нарухито.

В Японии, по мнению экспертов, в настоящее время наблюдается седьмая волна пандемии коронавируса. Суточный прирост заразившихся в среду превысил 94 тыс. случаев, что вдвое больше, чем неделей ранее.

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Версия на английском языке Oldest member of Japan's royal family tests positive for coronavirus

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