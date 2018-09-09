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    Станция метро в Нью-Йорке, разрушенная при теракте 11 сентября, открыта спустя 17 лет

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Разрушенная при теракте 11 сентября 2001 года станция метрополитена Нью-Йорка открылась спустя 17 лет. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Report. 

    Станция Cortlandt Street располагалась под Всемирным торговым центром. При теракте она была завалена обломками, там был пробит потолок и изогнуты балки. 

    В субботу обновленная станция вновь открылась для пассажиров. Теперь она носит название WTC Cortland. За годы подготовки стоимость проекта выросла с 69 до 158 миллионов долларов.

    Согласно другим данным, приводимым в СМИ, проект обошелся в 181 миллион долларов. Восстановленная станция украшена мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

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