Станция метро в Нью-Йорке, разрушенная при теракте 11 сентября, открыта спустя 17 лет

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Разрушенная при теракте 11 сентября 2001 года станция метрополитена Нью-Йорка открылась спустя 17 лет. Об этом сообщает телеканал CBS, передает Report.

Станция Cortlandt Street располагалась под Всемирным торговым центром. При теракте она была завалена обломками, там был пробит потолок и изогнуты балки.

В субботу обновленная станция вновь открылась для пассажиров. Теперь она носит название WTC Cortland. За годы подготовки стоимость проекта выросла с 69 до 158 миллионов долларов.

Согласно другим данным, приводимым в СМИ, проект обошелся в 181 миллион долларов. Восстановленная станция украшена мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.