Станция лондонского метро закрыта из-за сообщений о подозрительном пакете

Баку. 23марта. REPORT.AZ/ Полиция оцепила станцию лондонского метро "Гринвич" и эвакуировала всех пассажиров и персонал из-за сообщений о подозрительном пакете.

Как передает Report,об этом сообщила газета Daily Express.

По ее сведениям, на место прибыли десятки сотрудников полиции. Сообщение общественного транспорта со станцией прервано.

22 марта автомобиль за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, вышел из нее, а затем с ножами в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в парламент. Стражи порядка застрелили нападавшего. В результате инцидента пять человека, в том числе один полицейский, погибли, 40 пострадали.