​В Стамбуле обезвредили 2 взрывпакета

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В субботу, в двух торговых центрах в Стамбуле были обнаружены самодельные взрывные устройства.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое информагентство Dogan.

Сообщается, что после того, как посетители заметили подозрительный пакет в торговом центре Basaksehir на западе Стамбула, полицейские провели эвакуацию торгового центра и вызвали саперов. Те подтвердили опасения правоохранителей - в пакете находилась самодельная газовая бомба. Сейчас специалисты уже обезвредили взрывустройство и исследуют его в лаборатории судебной экспертизы.

Такое же взрывное устройство было обнаружено в торговом центре соседнего стамбульского района Sefakoy. Оно также было обезврежено.