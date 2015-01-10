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    ​В Стамбуле обезвредили 2 взрывпакета

    В двух торговых центрах в Стамбуле были обнаружены самодельные взрывные устройства

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В субботу, в двух торговых центрах в Стамбуле были обнаружены самодельные взрывные устройства.

    Как передает Report, об этом сообщает турецкое информагентство Dogan.

    Сообщается, что после того, как посетители заметили подозрительный пакет в торговом центре Basaksehir на западе Стамбула, полицейские провели эвакуацию торгового центра и вызвали саперов. Те подтвердили опасения правоохранителей - в пакете находилась самодельная газовая бомба. Сейчас специалисты уже обезвредили взрывустройство и исследуют его в лаборатории судебной экспертизы.

    Такое же взрывное устройство было обнаружено в торговом центре соседнего стамбульского района Sefakoy. Оно также было обезврежено.

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