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Стало известно, в каких штатах проголосовали за Трампа и за Байдена

Стало известно, в каких штатах проголосовали за Трампа и за Байдена Демократ Джозеф Байден одерживает победу в девяти штатах и получает 85 выборщиков, тогда как действующий президент республиканец Дональд Трамп пока сумел заручиться поддержкой лишь 72 голосов
Другие страны
4 ноября 2020 г. 07:11
Стало известно, в каких штатах проголосовали за Трампа и за Байдена
Джо Байден и Дональд Трамп

Демократ Джозеф Байден одерживает победу в девяти штатах и получает 85 выборщиков, тогда как действующий президент республиканец Дональд Трамп пока сумел заручиться поддержкой лишь 72 голосов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные с избирательных участков, которые публикует издание Wall Street Journal.

Так, по данным на 6:00 по бакинскому времени, Байдену удалось победить в Иллинойсе, Виргинии, Нью-Джерси, Дэлавере, Мэриленде, Род-Айланде, Вермонте, Массачусетсе и Коннектикуте. Трамп, в свою очередь, одерживает верх в Южной Каролине, Алабаме, Миссисипи, Теннесси, Арканзасе, Оклахоме, Индиане, Кентукки и Западной Виргинии.

В настоящее время выборы успели завершиться в большинстве американских штатов. Спустя два часа подсчеты начнутся в Калифорнии, Аризоне и штате Вашингтон.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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