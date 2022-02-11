Стало известно почему Путин и Макрон сидели за длинным столом

Президента Франции Эмманюэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался пройти в России ПЦР-тест на коронавирус.

Президента Франции Эмманюэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался пройти в России ПЦР-тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом утверждает анонимный источник в Елисейском дворце.

Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около 4 м, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. Как сообщили агентству Reuters источники в окружении Макрона, президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР, проведенный российскими властями, и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.

"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.

Второй источник сообщил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

Напомним, что встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник.