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Стало известно почему Путин и Макрон сидели за длинным столом

Стало известно почему Путин и Макрон сидели за длинным столом Президента Франции Эмманюэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался пройти в России ПЦР-тест на коронавирус.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 02:49
Стало известно почему Путин и Макрон сидели за длинным столом

Президента Франции Эмманюэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался пройти в России ПЦР-тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом утверждает анонимный источник в Елисейском дворце.

Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около 4 м, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. Как сообщили агентству Reuters источники в окружении Макрона, президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР, проведенный российскими властями, и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.

"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.

Второй источник сообщил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

Напомним, что встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник.

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