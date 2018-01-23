Стало известно, почему губернатор Гавайев медлил с отменой ракетной угрозы

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж признался, что власти медлили с отменой предупреждения о ракетной угрозе в начале января отчасти из-за того, что он не знал пароля от своего аккаунта в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне, когда губернатор выступал с докладом о положении дел, его спросили, почему власти не могли отменить предупреждение об угрозе в течение 17 минут, хотя ему доложили о том, что угроза была ложной уже через две минуты после появления ложных данных.

"В тот момент я звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи и других ведомств… Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям", - сказал Д.Айдж.

Напомним, что в начале января жители американского штата Гавайи получили сообщения с ложным предупреждением о баллистической ракете, летящей в их сторону., что вызвало панику среди населения. Тихоокеанское командование США заявило, что сообщения были отправлены по ошибке.