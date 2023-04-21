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Стало известно об уходе Duracell из России

Стало известно об уходе Duracell из России Крупный производитель батареек и аккумуляторов Duracell уйдет из России. Соответствующее решение приняли акционеры компании.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 14:53
Стало известно об уходе Duracell из России

Крупный производитель батареек и аккумуляторов Duracell уйдет из России. Соответствующее решение приняли акционеры компании.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, причиной прекращения работы на территории страны стало отсутствие поставок продукции с завода компании в Бельгии.

Также утверждается, что российская "дочка" Duracell намерена "рассчитаться с персоналом". В приложенном документе отмечено, что компания разрывает действующие контракты и распродает запасы товаров. Официального заявления о прекращении деятельности в стране Duracell не опубликовал.

Продукцию Duracell на некоторое время включали в перечень товаров для параллельного импорта. Однако в июле 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ее уберут из списка вместе с другими компаниями, которые возобновили поставки в Россию. Помимо Duracell из перечня исключили производителя средств детской гигиены Merries.

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