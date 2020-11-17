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Стало известно о желании Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране

Стало известно о желании Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране Появилась информация президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране на прошлой неделе, 12 ноября
Другие страны
17 ноября 2020 г. 05:58
Стало известно о желании Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране
Дональд Трамп

Появилась информация президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране на прошлой неделе, 12 ноября.

Как передает Report, об этом узнала The New York Times от четырех источников, среди которых действующие и бывшие представители власти.

Издание предполагает, что Трамп мог иметь в виду объект в иранском городе Нетенз, однако в Белом доме данную информацию не прокомментировали.

В материале говорится, что во время совещания в овальном кабинете Трамп поднял вопрос о том, насколько реально нанести удар по основному ядерному объекту Ирана «в ближайшие недели». Старшие советники отговорили американского лидера из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

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