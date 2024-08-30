О нас

Стало известно о военных переговорах Вашингтона и Пекина

Стало известно о военных переговорах Вашингтона и Пекина США и Китай скоро проведут контакты высокого уровня по военной линии для снижения напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
30 августа 2024 г. 07:23
Стало известно о военных переговорах Вашингтона и Пекина

США и Китай скоро проведут контакты высокого уровня по военной линии для снижения напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Речь может идти о телефонных переговорах, в которых примут участие "командующие азиатским театром военных действий" от обеих стран.

В последнее время в акватории Южно-Китайского моря участились случаи, ведущие к обострению напряженности. Катера китайской береговой охраны пытались вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновения. 28 августа Филиппины предложили расширить область применения американо-филиппинского договора о взаимной обороне на фоне инцидентов в Южно-Китайском море.

Китай долгое время ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены огромные запасы углеводородов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ və Çin arasında hərbi danışıqlar keçiriləcək

Другие новости из категории

Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира
Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира
30 августа 2024 г. 07:44
ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам Хезболлах на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана
30 августа 2024 г. 06:17
В Японии отменили более 630 рейсов из-за тайфуна Шаньшань
В Японии отменили более 630 рейсов из-за тайфуна "Шаньшань"
30 августа 2024 г. 05:43
Пентагон задействуют для защиты кандидатов в президенты США
Пентагон задействуют для защиты кандидатов в президенты США
30 августа 2024 г. 05:05
В тяжелом ДТП с грузовиком в Мали погибли и пострадали десятки человек
В тяжелом ДТП с грузовиком в Мали погибли и пострадали десятки человек
30 августа 2024 г. 04:36
Премьер Британии подтвердил, что правительство ужесточит закон о курении
Премьер Британии подтвердил, что правительство ужесточит закон о курении
30 августа 2024 г. 04:22
Главы военных ведомств США и Польши обсудили модернизацию ВС и помощь Украине
Главы военных ведомств США и Польши обсудили модернизацию ВС и помощь Украине
30 августа 2024 г. 03:52
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ЗРК Patriot на $224 млн
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ЗРК Patriot на $224 млн
30 августа 2024 г. 01:20
Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в колеблющихся штатах
Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в "колеблющихся" штатах
30 августа 2024 г. 00:41
Фидан: Активизация отношений Турции и ЕC отвечает общим интересам
Фидан: Активизация отношений Турции и ЕC отвечает общим интересам
30 августа 2024 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi