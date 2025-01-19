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Стало известно о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

Стало известно о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО Через Чехию с 19 по 26 января ночью будет происходить транзит 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025.
Другие страны
19 января 2025 г. 00:51
Стало известно о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

Через Чехию с 19 по 26 января ночью будет происходить транзит 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, направляющихся в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025.

Как передает Report, об этом сообщило издание České noviny.

Отмечается, что конвой вступит на территорию Чехии через переход Красный лес на границе с Германией в ночь на воскресенье,19 января.

Проезд колонн британских военнослужащих будут обеспечивать чешская военная полиция.

13 января в Румынии стартовали учения НАТО Steadfast Dart 2025. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран - членов НАТО, 17 военно-морских средств, более 20 самолетов и 1,5 тыс. единиц техники.

Во время учений предполагается отработать развертывание новых Сил реагирования НАТО (Allied Reaction Force), задача которых - "быстро укрепить восточный фланг" альянса.

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