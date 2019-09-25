Стало известно о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомого с содержанием документа собеседника в одной из получивших послание стран. Также в послании упоминается намерение России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

Собеседник издания отметил, что НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, так как Россия уже развернула такое вооружение на своей территории.

Производство и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенным в 1987 году между СССР и США. Его действие официально было прекращено 2 августа. Американская сторона объяснила свой выход из соглашения нарушениями со стороны России. Москва заявляла, что не выходит за рамки договоренностей.