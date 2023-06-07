Стало известно о первых погибших в результате подтопления после подрыва Каховской ГЭС

Стало известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

В результате подтопления населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области Украины скончались три человека.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рыщук.

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше", - отметил он.

Напомним, что утром 6 июня была подорвана плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Позднее "Укргидроэнерго" заявило, что ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.