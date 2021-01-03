О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стало известно о незаконной прослушке президента Сербии

Стало известно о незаконной прослушке президента Сербии Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии занялись расследованием по факту незаконной прослушки президента страны Александра Вучича
Другие страны
3 января 2021 г. 17:12
Стало известно о незаконной прослушке президента Сербии
Александр Вучич

Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии занялись расследованием по факту незаконной прослушки президента страны Александра Вучича.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире телеканала TV Prva заявил министр внутренних дел республики Александр Вулин.

По словам министра, некоторое время назад Вучичу стало известно о том, что его прослушивают. "Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", — заявил Вулин.

Он отметил, что информации о том, кто за этим стоит, пока нет. О целях злоумышленников пока также неизвестно, однако, подчеркнул глава МВД Сербии, уже сейчас ясно, что они были недобронамеренными. Когда именно имела место прослушка, не уточняется.

Ранее Вулин сообщал, что президент Сербии находится под угрозой после того, как в стране были задержаны представители черногорских мафиозных кланов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57
Президент обратился к народу
Президент обратился к народу
1 января 2021 г. 00:05
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2020 г. 00:04
Видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
ФотоВидеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
30 декабря 2020 г. 16:37
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
30 декабря 2020 г. 14:16
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
30 декабря 2020 г. 12:15
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
29 декабря 2020 г. 19:23
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
29 декабря 2020 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi