Стало известно о незаконной прослушке президента Сербии

Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии занялись расследованием по факту незаконной прослушки президента страны Александра Вучича

Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии занялись расследованием по факту незаконной прослушки президента страны Александра Вучича.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире телеканала TV Prva заявил министр внутренних дел республики Александр Вулин.

По словам министра, некоторое время назад Вучичу стало известно о том, что его прослушивают. "Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", — заявил Вулин.

Он отметил, что информации о том, кто за этим стоит, пока нет. О целях злоумышленников пока также неизвестно, однако, подчеркнул глава МВД Сербии, уже сейчас ясно, что они были недобронамеренными. Когда именно имела место прослушка, не уточняется.

Ранее Вулин сообщал, что президент Сербии находится под угрозой после того, как в стране были задержаны представители черногорских мафиозных кланов.