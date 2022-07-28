Стало известно, когда Украина может получить немецкие системы ПВО

Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в конце лета - в начале сентября. Системы ПВО находятся на завершающей стадии производства.

Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в конце лета - в начале сентября. Системы ПВО находятся на завершающей стадии производства.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, IRIS-T SLM должно было получить другое государство, и с ним пришлось договариваться, чтобы оно отступилось.

"...мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября... И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они отступят, что эта система может пойти в Украину...", - отметила министр.