​Стало известно, когда создадут вакцину от коронавируса

Создание вакцины от нового типа коронавируса может потребовать больше времени, чем продолжается нынешняя эпидемия, но это будет полезно для будущих вспышек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказала профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу.

"Маловероятно, что вакцина будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек", - прокомментировала ситуацию эксперт.

"Я также хочу отметить, что, хотя вакцины еще нет, существует вакцина против SARS (Severe acute respiratory syndrome, вспышка которого произошла в 2002-2003 годах - ред.), которая может дать некоторую защиту против нового коронавируса", - отметила МакГроу.

По ее словам, в настоящее время "вирус удалось идентифицировать, и специалисты работают над созданием вакцины".