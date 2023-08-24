Стало известно, как опознали тело Пригожина

Тело бизнесмена Евгения Пригожина опознали по косвенным признакам.

Тело бизнесмена Евгения Пригожина опознали по косвенным признакам.

Как передает Report, об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник. Отмечается, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы.

Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

Также Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тело Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК "Вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца, пишет канал.

Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй командир "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Накануне в Тверской области РФ разбился самолет Embraer, который следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Среди пассажиров потерпевшего крушение самолета значился Евгений Пригожин.