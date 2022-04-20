Стало известно, где Елизавета II отметит 96-летие

Королева Великобритании Елизавета II встретит свой 96-й день рождения в четверг, 21 апреля, на ферме, где жил ее супруг принц Филипп после выхода на пенсию.

Королева Великобритании Елизавета II встретит свой 96-й день рождения в четверг, 21 апреля, на ферме, где жил ее супруг принц Филипп после выхода на пенсию.

Как передает Report, об этом пишет издание metro.co.uk.

Предполагается, что королева прилетит на вертолете в свое поместье Сандрингем и останется в расположенной там Вуд-Фарм до начала следующей недели. Члены королевской семья и близкие друзья посетят Елизавету II чуть позже, а сам день рождения монарх проведет в уединении.

Отмечается, что 21 апреля в Великобритании не будет никаких публичных мероприятий, но торжества по поводу Платинового юбилея королевы и ее официального дня рождения пройдут в июне.