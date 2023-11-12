Стало известно, что будут обсуждать Байден и Си Цзиньпин на встрече в США

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят угрозы, исходящие от Ирана, в рамках встречи в Сан-Франциско.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Салливана, речь будет идти о ядерной программе Ирана и угрозах, которые она представляет.
"Вопрос о ядерной программе Ирана и угрозе, которую она собой представляет, будет находиться на повестке дня", - поделился помощник президента США.