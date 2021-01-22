Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп после истечения полномочий улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде,
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Examiner.
Отмечается, что у поместья экс-президента встретила толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой".
По данным издания, на следующий день к гольф-клубу Уэст-Палм-Бич подъехали 12 тонированных автомобилей, которые, предположительно, сопровождали Трампа, приехавшего поиграть в гольф.
Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена прошла 20 января.