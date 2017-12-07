Стали известны условия получения женщинами водительских прав в Саудовской Аравии

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Женщинам Саудовской Аравии озвучили основной список требований, который позволит им получить водительские удостоверения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В Эр-Рияде впервые в истории королевства состоялся Общенациональный форум по вопросам женского вождения, организованный Исламским университетом имама Мухаммада ибн Сауда (Университет Имама).

В ходе форума была обсуждена реализация королевской директивы о допущении женщин к управлению автомобилем, а также значимость принятого решения в целом. При поддержке женщин-членов Консультативного совета (Маджлис аш-Шура, законосовещательный орган королевства - ред.) прошли специальные семинары для студенток, которые в будущем хотят получить водительские права.

Претенденткам необходимо быть не моложе 18 лет для получения права на управление личным автомобилем и не моложе 20 лет для получения права на управление общественным транспортом. Женщина не должна иметь судимостей. Все кандидатки должны быть здоровы и пройти обязательную медицинскую комиссию.

Наконец, всем претенденткам необходимо пройти письменный тест на знание правил дорожного движения, успешно сдать практическую часть экзамена и после уплатить все пошлины. Помимо этого, кандидатки, не имеющие гражданства Саудовской Аравии, должны иметь юридический адрес проживания в королевстве.