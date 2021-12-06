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Стали известны темы, которые обсудят Байден и Путин

Стали известны темы, которые обсудят Байден и Путин Президент США Джо Байден во время предстоящего разговора с главой российского государства Владимиром Путиным намерен затронуть, помимо Украины, вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 23:18
Стали известны темы, которые обсудят Байден и Путин

Президент США Джо Байден во время предстоящего разговора с главой российского государства Владимиром Путиным намерен затронуть, помимо Украины, вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это будет возможностью для президента подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы", - сказала она. Псаки также заверила, что действующая американская администрация стремится "не вызвать эскалацию в отношениях, а вывести их на более стабильную основу".

США нацелены на то, чтобы выводить отношения с РФ на более стабильную основу, не стремятся к эскалации. Предстоящую беседу Байдена и Путина не следует рассматривать как возможность для изложения США угроз в адрес РФ.

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Версия на азербайджанском языке Bayden və Putinin müzakirə edəcəyi mövzular məlum olub

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