Стали известны сроки начала суда по делу о терактах 11 сентября в США

Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в США начнется не раньше, чем через год

Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в США начнется не раньше, чем через год.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил в понедельник председатель суда по делу о терактах 9/11, подполковник Мэттью Макколл.

"До начала судебного процесса осталось не меньше года", - сказал судья.

На скамье подсудимых - пять человек, главный обвиняемый - гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.