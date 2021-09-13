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Стали известны сроки начала суда по делу о терактах 11 сентября в США

Стали известны сроки начала суда по делу о терактах 11 сентября в США Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в США начнется не раньше, чем через год
Другие страны
13 сентября 2021 г. 20:09
Стали известны сроки начала суда по делу о терактах 11 сентября в США

Суд над пятью подозреваемыми в подготовке резонансных терактов 11 сентября 2001 года в США начнется не раньше, чем через год.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил в понедельник председатель суда по делу о терактах 9/11, подполковник Мэттью Макколл.

"До начала судебного процесса осталось не меньше года", - сказал судья.

На скамье подсудимых - пять человек, главный обвиняемый - гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, который считается центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.

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