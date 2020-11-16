Стали известны результаты выборов в парламент Египта

Пропрезидентская партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее нации") займет большинство мест в парламенте нового созыва в Египте.

Пропрезидентская партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее нации") займет большинство мест в парламенте нового созыва в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие результаты прошедших в стране выборов в Палату представителей (нижнюю палату законодательного органа) обнародовала в воскресенье Национальная избирательная комиссия.

По словам главы избиркома Ляшина Ибрагима, по итогам прошедшего 7-8 ноября второго тура выборов, убедительную победу, как и в первом туре 24-25 октября, одержал альянс из 12 партий "Национальный список за Египет". "Партия "Мустакбаль ватан" возглавила результаты голосования, независимо от уже распределенных мандатов и мест, по которым еще предстоит повторное голосование", - заметил он.

Это означает, что в соответствии с принципом "победитель получает все" альянс займет все 284 кресла в парламенте, которые в ходе выборов определялись по закрытым партийным спискам. Кроме того, кандидаты от альянса, в первую очередь от партии власти, получили и большинство по индивидуальным спискам, которые должны были в ходе голосования определить депутатов на еще 284 мандата. При этом многие баллотировавшиеся на новый срок депутаты выбыли из гонки в ходе голосования.

Некоторые кандидаты пожаловались на нарушения в ходе голосования, в Центризбирком было подано 245 жалоб, но большинство было отклонено, так как они были признаны неэффективными и незначительными по сути. "Выборы были честными, прошли под полным контролем судей и наблюдателей из местных и международных организаций", - отметил Ляшин Ибрагим.

Окончательный количественный расклад сил в 596-местном парламенте станет известен в декабре после повторных выборов в некоторых округах и назначения, как того требует закон, еще 28 депутатов президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. По итогам состоявшихся в августе выборов, в восстановленной верхней палате парламента - Сенате - депутаты от "Мустакбаль ватан" заняли 149 из 300 мест.