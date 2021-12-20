Стали известны результаты президентских выборов в Чили

Кандидат от левой коалиции Габриэль Борич лидирует во втором туре президентских выборов в Чили.

Кандидат от левой коалиции Габриэль Борич лидирует во втором туре президентских выборов в Чили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала Избирательная служба республики в воскресенье по итогам подсчета голосов.

За Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", проголосовали 55,81% избирателей, за его соперника ультраконсерватора Антонио Хосе Каста - 44,19%.

35-летний Борич станет самым молодым президентом в истории Чили. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. Борич выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.

Отметим, что ультраконсертивный политик Хосе Антонио Каст в воскресенье поздравил своего соперника Габриэля Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", с победой на выборах президента Чили. Президент Чили Себастьян Пиньера также поздравил кандидата от левой коалиции "Одобряю достоинство" Габриэля Борича с победой.

Президенты Боливии Луис Арсе, Эквадора Гильермо Лассо и Уругвая Луис Лакалье Поу в воскресенье поздравили Габриэля Борича с победой на выборах главы государства в Чили. Кроме них к поздравлениям присоединились президенты Аргентины, Венесуэлы, Колумбии и Перу. Из крупных стран Южной Америки итоги выборов в Чили пока не прокомментировали только лидеры Парагвая и Бразилии.