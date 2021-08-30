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Стали известны причины взрыва на химзаводе в Германии

Стали известны причины взрыва на химзаводе в Германии Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен стала химическая реакция в резервуаре
Другие страны
30 августа 2021 г. 21:07
Стали известны причины взрыва на химзаводе в Германии

Причиной взрыва и пожара на химзаводе Chempark в немецком городе Леверкузен стала химическая реакция в резервуаре.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия Currenta, которому принадлежит промзона.

"Предположительно химическая реакция привела к взрыву цистерны третьего резервуарного парка завода по сжиганию опасных отходов 27 июля 2021 года в Леверкузен-Бюрриг", - отметили в компании.

Было указано, что результаты промежуточного отчета совпадают с предыдущими выводами.

Напомним, что 27 июля на заводе по сжиганию опасных отходов центра утилизации в химпарке Chempark в немецком городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия) прогремел мощный взрыв. Пострадало три резервуара, в которых находились растворители - производственные отходы клиентов Chempark - с уровнем заполнения от 200 до 300 кубометров на резервуар. Семь человек погибли, есть 31 пострадавший.

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