Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Японии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Правящая коалиция Либерально-демократической партии, лидером которой является премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и партии «Комэйто» получает две трети мест в нижней палате парламента.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные предварительного подсчёта голосов, которые приводит телеканал Asahi.

Отмечается, что правящая коалиция получает 310 из 465 мест.

28 сентября премьер Японии распустил нижнюю палату парламента страны и назначил проведение досрочных выборов.