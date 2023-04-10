Стали известны подробности о каретах Карла III на коронации

Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году.

Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию монарха, для нее будут использованы две разные кареты.

Путь от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, где Карл III будет коронован в присутствии 2 тыс. гостей, глава государства и его супруга Камилла проделают в современном экипаже. Он уже использовался Елизаветой II для поездки в парламент для выступления с тронной речью в 2014 году.

Тем не менее в обратный путь Его Величество с супругой отправится в золоченой карете, построенной еще в 1762 году. Елизавета II совершила на ней коронацию 2 июня 1953 года.