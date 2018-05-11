Стали известны победители второго полуфинала "Евровидение-2018"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Лиссабоне 10 мая состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2018".
Как сообщает Report, из 18 участников в финал прошли представители 10 стран:
Украина, Melovin (Under The Ladder);
Сербия, Саня Илич и Балканика (Nova deca);
Молдова, DoReDos (My Lucky Day);
Венгрия, AWS (Viszlat Nyar);
Швеция, Бенджамин Ингроссо (Dance You Off);
Австралия, Джессика Маубой (We Got Love);
Норвегия, Александр Рыбак (That's How You Write А Song);
Дания, Расмуссен (Higher Ground);
Словения, Леа Сирк (Hvala, ne!);
Нидерланды, Уэйлон (Outlaw In Em).
В финал не попали конкурсанты из России, Румынии, Латвии, Польши, Сан-Марино, Грузии, Мальты и Черногории.
8 мая победителями первого полуфинала стали представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Ирландии и Финляндии.
12 мая в финале конкурса также выступят музыканты стран – основательниц конкурса – Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании – и хозяйки мероприятия – Португалии.
News DepartmentАвтор новости
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