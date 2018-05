Стали известны победители второго полуфинала "Евровидение-2018"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Лиссабоне 10 мая состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2018".

Как сообщает Report, из 18 участников в финал прошли представители 10 стран:



Украина, Melovin (Under The Ladder);

Сербия, Саня Илич и Балканика (Nova deca);

Молдова, DoReDos (My Lucky Day);

Венгрия, AWS (Viszlat Nyar);

Швеция, Бенджамин Ингроссо (Dance You Off);

Австралия, Джессика Маубой (We Got Love);

Норвегия, Александр Рыбак (That's How You Write А Song);

Дания, Расмуссен (Higher Ground);

Словения, Леа Сирк (Hvala, ne!);

Нидерланды, Уэйлон (Outlaw In Em).

В финал не попали конкурсанты из России, Румынии, Латвии, Польши, Сан-Марино, Грузии, Мальты и Черногории.

8 мая победителями первого полуфинала стали представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Ирландии и Финляндии.



12 мая в финале конкурса также выступят музыканты стран – основательниц конкурса – Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании – и хозяйки мероприятия – Португалии.