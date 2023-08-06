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Стали известны первые результаты переговоров по Украине в Джидде

Стали известны первые результаты переговоров по Украине в Джидде В ходе переговоров по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии, было решено создать рабочие группы по ключевым вопросам формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
Другие страны
6 августа 2023 г. 04:46
Стали известны первые результаты переговоров по Украине в Джидде

В ходе переговоров по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии, было решено создать рабочие группы по ключевым вопросам формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

По данным издания, на встрече подчеркивалось, что уважение территориальной целостности Украины и ее суверенитета должны находиться в центре любого мирного соглашения.

Переговоры в Саудовской Аравии в Джидде начались в субботу, 5 августа, и продолжатся в воскресенье. Россия на встречу не была приглашена.

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