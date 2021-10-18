Стали известны новые детали мотива убийства британского депутата

Британский парламентарий Дэвид Амесс мог стать случайной жертвой террориста, который не ставил себе целью убить конкретного политика.

Британский парламентарий Дэвид Амесс мог стать случайной жертвой террориста, который не ставил себе целью убить конкретного политика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета The Telegraph.

Предварительные данные расследования указывают на то, что 25-летний Али Харби Али рассматривал варианты покушения на представителей нескольких партий, придерживавшихся разных политических взглядов.

Издание пишет, что Амесс мог быть выбран наугад или просто потому, что преступник увидел объявление о готовящейся встрече депутата с избирателями и смог записаться к нему на прием.

Ранее британские СМИ высказывали предположения, что убийство Амесса может быть связано с тем, что он был глубоко верующим и социально консервативным католиком, а также членом правящей партии тори.

"Ему просто не повезло, - заявил источник издания в британском правительстве. - Он стал жертвой преступника не из-за того, что принадлежал к своей партии. Дэвида Амесса не выбирали в качестве цели специально".

В полиции считают, что "мотивы преступления потенциально связаны с исламским экстремизмом", и объявили нападение на депутата терактом, совершенным одиночкой. Расследованием преступления совместно занимаются контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, полиция графства Эссекс и отдел специальных полицейских операций Восточной Англии. По данным газеты The Times, ссылающейся на источники в британском правительстве, преступник не находился под наблюдением спецслужб, однако несколько лет назад привлек к себе внимание полиции, так как высказывал радикальные взгляды.