Стали известны номинанты на премию “Оскар”

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию “Оскар” по итогам 2024 года.

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию “Оскар” по итогам 2024 года.

Как передает Report, 97-я церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 2 марта.

Лучший фильм: “Анора”, “Бруталист”, “Боб Дилан: Никому не известный”, “Конклав”, “Дюна: Часть вторая”, “Эмилия Перес”, “Я всё ещё здесь”, “Мальчишки из Никеля”, “Субстанция”, “Злая: Сказка о ведьме Запада”.

Лучший режиссёр: Шон Бэйкер - “Анора”, Брэйди Корбет - “Бруталист”, Джеймс Мэнголд - “Боб Дилан: Никому не известный”, Жак Одиар - “Эмилия Перес”, Корали Фаржа - “Cубстанция”.

Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди - “Бруталист”, Тимоти Шаламе - “Боб Дилан: Никому не известный”, Колман Доминго - “Синг-синг”, Рэйф Файнс - “Конклав”, Себастьян Стэн - «Ученик: Восхождение Трампа”.

Лучшая женская роль: Синтия Эриво – “Злая: Сказка о ведьме Запада”, Карла Гаскон - “Эмилия Перес”, Майки Мэдисон - “Анора”, Деми Мур - “Субстанция”, Фернанда Торрес - “Я всё ещё здесь”.

Лучший оригинальный сценарий: “Анора”, “Бруталист”, “Настоящая боль”, “5 сентября”, “Субстанция”.

Лучший адаптированный сценарий: “Боб Дилан: Никому не известный”, “Конклав”, “Эмилия Перес”, “Мальчишки из Никеля”, “Синг-Синг”.

Лучшие визуальные эффекты: “Чужой: Ромул”, “Быть лучше: История Робби Уильямса”, “Дюна 2”, “Планета обезьян: Новое царство”, “Злая: Сказка о ведьме Запада”.

Лучший звук: “Боб Дилан: Никому не известный”, “Дюна 2”, “Эмилия Перес”, “Злая: Сказка о ведьме Запада”, “Дикий робот”.

Лучший короткометражный фильм: “Залог”, “Ануя”, “Я не робот”, “Последний рейнджер”, “Человек, который не мог молчать”.

Лучший дизайн: “Бруталист”, “Конклав”, “Дюна 2”, Носферату”, “Злая: Сказка о ведьме Запада”.

Лучшая оригинальная песня: “Бруталист”, “Конклав”, “Эмилия Перес”, “Злая: Сказка о ведьме Запада”, “Дикий робот”.

Лучший саундтрек: “Бруталист”, “Конклав”, “Эмилия Перес”, “Злая: Сказка о ведьме Запада”, “Дикий робот”.

Лучший документальный фильм: “Дневники чёрного ящика”, “Нет другой земли”, “Фарфоровая война”, “Cаундтрек к государственному перевороту”, “Cахарный тростник”.

Лучший мультфильм: “Поток”, “Головоломка 2”, “Мемуары улитки”, “Уоллес и Громит: Самая дикая месть”, “Дикий робот”.