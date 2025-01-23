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Стали известны номинанты на премию “Оскар”

Стали известны номинанты на премию “Оскар” Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию “Оскар” по итогам 2024 года.
Другие страны
23 января 2025 г. 19:44
Стали известны номинанты на премию “Оскар”

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию “Оскар” по итогам 2024 года.

Как передает Report, 97-я церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 2 марта.

Лучший фильм: “Анора”, Бруталист”, Боб Дилан: Никому не известный”, “Конклав”, “Дюна: Часть вторая”, Эмилия Перес”, Я всё ещё здесь”, Мальчишки из Никеля”, Субстанция”, Злая: Сказка о ведьме Запада”.

Лучший режиссёр: Шон Бэйкер - “Анора”, Брэйди Корбет - “Бруталист”, Джеймс Мэнголд - “Боб Дилан: Никому не известный”, Жак Одиар - “Эмилия Перес”, Корали Фаржа - “Cубстанция”.

Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди - “Бруталист”, Тимоти Шаламе - “Боб Дилан: Никому не известный”, Колман Доминго - “Синг-синг”, Рэйф Файнс - “Конклав”, Себастьян Стэн - «Ученик: Восхождение Трампа”.

Лучшая женская роль: Синтия Эриво – “Злая: Сказка о ведьме Запада”, Карла Гаскон - “Эмилия Перес”, Майки Мэдисон - “Анора”, Деми Мур - “Субстанция”, Фернанда Торрес - “Я всё ещё здесь”.

Лучший оригинальный сценарий: “Анора”, Бруталист”, Настоящая боль”, 5 сентября”, Субстанция”.

Лучший адаптированный сценарий: “Боб Дилан: Никому не известный”,Конклав”, “Эмилия Перес”, “Мальчишки из Никеля”, Синг-Синг”.

Лучшие визуальные эффекты: “Чужой: Ромул”, Быть лучше: История Робби Уильямса”, Дюна 2”, Планета обезьян: Новое царство”, Злая: Сказка о ведьме Запада”.

Лучший звук: “Боб Дилан: Никому не известный”, Дюна 2”, Эмилия Перес”, Злая: Сказка о ведьме Запада”, Дикий робот”.

Лучший короткометражный фильм: “Залог”, Ануя”, Я не робот”, Последний рейнджер”, “Человек, который не мог молчать”.

Лучший дизайн: “Бруталист”, Конклав”, Дюна 2”, Носферату”, Злая: Сказка о ведьме Запада”.

Лучшая оригинальная песня: “Бруталист”, Конклав”, Эмилия Перес”, Злая: Сказка о ведьме Запада”, “Дикий робот”.

Лучший саундтрек: “Бруталист”, Конклав”, Эмилия Перес”, Злая: Сказка о ведьме Запада”, “Дикий робот”.

Лучший документальный фильм: “Дневники чёрного ящика”, Нет другой земли”, Фарфоровая война”, Cаундтрек к государственному перевороту”, “Cахарный тростник”.

Лучший мультфильм: “Поток”, Головоломка 2”, Мемуары улитки”, Уоллес и Громит: Самая дикая месть”, Дикий робот”.

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