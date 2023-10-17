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Стали известны некоторые детали нападения в Брюсселе

Стали известны некоторые детали нападения в Брюсселе Нападавшим в бельгийской столице Брюсселе был некий 45-летний мужчина по имени Абдесалем Л.
Другие страны
17 октября 2023 г. 07:25
Стали известны некоторые детали нападения в Брюсселе

Нападавшим в бельгийской столице Брюсселе был некий 45-летний мужчина по имени Абдесалем Л.

Как передает Report, об этом написало бельгийское издание Sudinfo.

По его сведениям, подозреваемый якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Согласно информации, дом, где проживает подозреваемый в брюссельской коммуне Скарбек, уже обыскала полиция. Однако сам Абдесалем Л. находился на свободе, и его активно разыскивают правоохранительные органы.

После нападения премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными, так как нападавший успел скрыться. Кризисный центр также рекомендовал жителям столицы ограничить выход на улицу до необходимости.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили соболезнования семьям погибших в результате этого инцидента.

Напомним, что 16 октября вечером неизвестный устроил стрельбу в центре Брюсселя. В результате инцидента погибли два человека, которые оказались шведскими болельщиками. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Матч Бельгия — Швеция, на который прибыли фанаты, был отменен после перерыва при счете 1:1.

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