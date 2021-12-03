Стали известны характеристики новой атомной бомбы США

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61.

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ).

Бомба B61-12 была произведена 23 ноября. Она призвана заменить три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Модернизированный боезаряд заменит B61-3, B61-4 и B61-7.

У новой бомбы срок пребывания на вооружении увеличится "по меньшей мере на 20 лет".

НУЯБ также рассчитывает, что полномасштабное серийное производство B61-12. Планируется, что оно начнется в мае 2022 года, а завершится в 2026 году.

У B61-12 в отличие от предшественницы нет парашюта, зато есть новая хвостовая часть с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.