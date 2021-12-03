Стали известны характеристики новой атомной бомбы США

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61.
Как передает Report, об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ).
Бомба B61-12 была произведена 23 ноября. Она призвана заменить три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Модернизированный боезаряд заменит B61-3, B61-4 и B61-7.
У новой бомбы срок пребывания на вооружении увеличится "по меньшей мере на 20 лет".
НУЯБ также рассчитывает, что полномасштабное серийное производство B61-12. Планируется, что оно начнется в мае 2022 года, а завершится в 2026 году.
У B61-12 в отличие от предшественницы нет парашюта, зато есть новая хвостовая часть с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.