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Стали известны характеристики новой атомной бомбы США

Стали известны характеристики новой атомной бомбы США США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 04:13
Стали известны характеристики новой атомной бомбы США

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ).

Бомба B61-12 была произведена 23 ноября. Она призвана заменить три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Модернизированный боезаряд заменит B61-3, B61-4 и B61-7.

У новой бомбы срок пребывания на вооружении увеличится "по меньшей мере на 20 лет".

НУЯБ также рассчитывает, что полномасштабное серийное производство B61-12. Планируется, что оно начнется в мае 2022 года, а завершится в 2026 году.

У B61-12 в отличие от предшественницы нет парашюта, зато есть новая хвостовая часть с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.

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