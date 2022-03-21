Стали известны детали очередного раунда переговоров Украины и России

Переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп

Переговоры украинской и российской делегаций 21 марта продолжались полтора часа.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил член украинской делегации и председатель фракции СН Давид Арахамия.

"Встреча (в онлайне, - ред.) была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - заявил он "Украинской правде".

Пока дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил.

Четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся 14 марта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией о прекращении войны могут длиться несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "более адекватной".