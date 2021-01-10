Стала известна явка на выборах президента Кыргызстана к середине голосования

Явка на досрочных президентских выборах в Кыргызстане к 14:00 (12:00 бакинское время) составила 18,56%.

Явка на досрочных президентских выборах в Кыргызстане к 14:00 (12:00 бакинское время) составила 18,56%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЦИК республики.

По ее данным, явка на референдуме по состоянию на 14:00 составила 18,55%. Наибольшая активность избирателей фиксируется в городе Ош - 23,33%, в Бишкеке явка составила 17,31%.

Напомним, что в воскресенье в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране - парламентскую или президентскую. За пост главы киргизского государства борются 17 кандидатов. В день голосования открыты 2,47 тыс. участков, включая 48 за рубежом.