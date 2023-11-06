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Стала известна тема переговоров США и Китая

Стала известна тема переговоров США и Китая Китай настроен на продвижение диалога с американскими властями по проблеме нераспространения оружия массового поражения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 23:13
Стала известна тема переговоров США и Китая

Китай настроен на продвижение диалога с американскими властями по проблеме нераспространения оружия массового поражения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и США будут продвигать диалог и взаимодействие по широкому перечню вопросов", - уточнил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в числе обсуждаемых тем будут соблюдение международных договоров в области контроля над вооружениями и их нераспространение.

По словам китайского дипломата, КНР поддерживает тесные контакты по этому вопросу и с другими странами и «своевременно опубликует» эту информацию.

На ближайших китайско-американских консультациях в Вашингтоне США представит помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт, а КНР - директор департамента по контролю над вооружениями МИД страны Сунь Сяобо.

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