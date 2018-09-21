Стала известна причина смерти президента Вьетнама

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Вьетнама Чан Дай Куанг страдал редким вирусным заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ, об этом сообщил глава специального медицинского управления Вьетнама Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, от этого вируса нет лекарства.

Нгуен Куок Чиеу отметил, что президент заболел в июле 2017 года и шесть раз ездил в Японию для лечения: "Эксперты и врачи из Японии лечили президента около года, но нет лекарства, чтобы полностью излечить болезнь, ее можно было было только замедлить".

Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в возрасте 61 года от тяжелой болезни.