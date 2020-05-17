​Стала известна причина смерти посла Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй умер из-за причин, связанных с состоянием здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Также отмечается, что причина смерти посла требует дополнительной проверки и подтверждения.

Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования членам семьи дипломата, указывается в материале.

Как ранее сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД Израиля, Ду Вэй был найден мертвым утром 17 мая в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива. Ему было 57 лет.