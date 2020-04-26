​Стала известна причина предсмертного состояния Ким Чен Ына

Ким Чен Ын https://report.az/storage/news/4befef738a27d40178b80bf7409b7ea6/c90a72ea-7f5c-42c6-9f58-023fc7c5056a_292.jpg

Врач, проводивший операцию на сердце лидеру Северной Кореи Ким Чем Ыну, не сумел завершить манипуляции в установленные сроки.

Как передает Report, об этом японскому журналу Shukan Gendai рассказал источник в медицинских кругах Китая.

По его словам, руководитель КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо, и его доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Одновременно с этим в Пекин была направлена просьба прислать бригаду квалифицированных врачей.

Состояние Ким Чен Ына было столь угрожающим, что операцию по стентированию сердечных кровеносных сосудов доверили местному врачу. Уточняется, что эта операция не сложная и может быть завершена примерно за одну минуту.

По словам источника, хирург настолько волновался, что у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она рассказала, что получила информацию от "очень солидного источника".

При этом также сообщалось, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян из-за риска подхватить коронавирус и находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Позднее у курортного города Вонсан обнаружили поезд, который возможно принадлежит северокорейскому лидеру.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.