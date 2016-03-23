Стала известна личность террористов, совершивших взрыв в аэропорту и метро Брюсселя - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Стала известна личность террористов, совершивших взрыв в аэропорту и метро Брюсселя.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, ими оказались граждане Бельгии Ибрагим и Халид Бакрави.

Третьим террористом, который не сумел привести взрывное устройство в действие, оказался Наджим Лаашрауи.Его сейчас разыскивает полиция.

Напомним, что в результате теракта в Брюсселе 22 марта были убиты 33 человека, более 250 получили ранения.