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    Стала известна личность террористов, совершивших взрыв в аэропорту и метро Брюсселя - ОБНОВЛЕНО

    Ими оказались граждане Бельгии Ибрагим и Халид Бакрави

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Стала известна личность террористов, совершивших взрыв в аэропорту и метро Брюсселя.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, ими оказались граждане Бельгии Ибрагим и Халид Бакрави.

    Третьим террористом, который не сумел привести взрывное устройство в действие, оказался Наджим Лаашрауи.Его сейчас разыскивает полиция.

    Напомним, что в результате теракта в Брюсселе 22 марта были убиты 33 человека, более 250 получили ранения.

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